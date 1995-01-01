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    Лига 1. «Монако» с Головиным в основе вел в счете против «Бордо», но проиграл

    «Монако» потерпел очередное поражение в чемпионате Франции. В 14-м туре команда Леонарду Жардима проиграла в гостях «Бордо».

    Россиянин Александр Головин провел полный матч. «Монако» доигрывал встречу в меньшинстве и опустился на 14-е место в турнирной таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

    Бордо – Монако – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Слимани, 15; 1:1 – Пабло, 29; 2:1 – де Превиль, 69 (с пенальти).

    Удаления: нет – Слимани, 67 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1695

      Фан666 33 минуты назад

      Головин вместе с Монако во вторую лигу, там и останется или обратно здравствуй раша. А вот фабрегаса жалко, так карьеру завершать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +35424

      portero 1 час назад

      что-то Монако с Головиным не блещет, не его команда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12657

      bset 2 часа назад

      Проиграть, ведя в счете, красная карточка. Классический Монако.

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