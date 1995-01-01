Лига 1. «Монако» с Головиным в основе вел в счете против «Бордо», но проиграл

Головин вместе с Монако во вторую лигу, там и останется или обратно здравствуй раша. А вот фабрегаса жалко, так карьеру завершать
«Монако» потерпел очередное поражение в чемпионате Франции. В 14-м туре команда Леонарду Жардима проиграла в гостях «Бордо».
Россиянин Александр Головин провел полный матч. «Монако» доигрывал встречу в меньшинстве и опустился на 14-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур
Голы: 0:1 – Слимани, 15; 1:1 – Пабло, 29; 2:1 – де Превиль, 69 (с пенальти).
Удаления: нет – Слимани, 67 (вторая ж.к.).