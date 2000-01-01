Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Наполи»

«Милан» сыграл вничью с «Наполи». После этого матча у хозяев 14 очков и 13-е место чемпионата Италии. У неаполитанцев седьмое место (20 очков).

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Милан – Наполи – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лосано, 24; 1:1 – Бонавентура, 29.

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