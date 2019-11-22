У «Атлетико» к матчу с «Гранадой» готовы 14 полевых игроков

«Атлетико» испытывает нехватку полевых игроков основной команды на матч 13-го тура Примеры с «Гранадой», к которому готовятся 14 полевых футболистов и два вратаря.

По информации источника, в матче, который состоится 23 ноября, по различным причинам не смогут принять участие Шиме Врсалько, Стефан Савич, Хосе Хименес, Жоау Фелиш, Сауль, Томас Парти и Диего Коста.

Уточняется, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намерен привлечь футболистов из резервной команды для подготовке к игре с «Гранадой».