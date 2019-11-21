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    У «Атлетико» к матчу с «Гранадой» готовы 14 полевых игроков

    «Атлетико» испытывает нехватку полевых игроков основной команды на матч 13-го тура Примеры с «Гранадой», к которому готовятся 14 полевых футболистов и два вратаря.

    По информации источника, в матче, который состоится 23 ноября, по различным причинам не смогут принять участие Шиме Врсалько, Стефан Савич, Хосе Хименес, Жоау Фелиш, Сауль, Томас Парти и Диего Коста.

    Уточняется, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намерен привлечь футболистов из резервной команды для подготовке к игре с «Гранадой».

    Источник: AS

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