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Эден Азар: «Сборная России была не так уж плоха»

16 ноября 2019, 23:38
4

Вингер сборной Бельгии Эден Азар дал комментарии после победы над Россией в матче отбора Евро-2020.

  • Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.
  • Эден Азар забил два гола и сделал результативную передачу.

«Для нас было важно сохранить первое место в группе. Знаете, мы не хотим много путешествовать следующим летом.

У нас была отличная игра, и мы заслуживали победы. Россия была не так уж плоха, просто мы были лучше.

Да, было особенно приятно забивать с передачи моего брата. Иногда Торган забивает, иногда я. Но в целом, мы просто счастливы, что победили», – сказал игрок «Реала».

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Азар Эден
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1573937211
Быстро повернулась очком, не кобенилась.
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momwig_
1573939023
Учись говорить, Стас. Хотя.... Куда тебе.
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acer2003
1574011081
Она была никакая ))
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Plyash
1574022195
Спасибо за чувство такта,Азар.
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