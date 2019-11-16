Эден Азар: «Сборная России была не так уж плоха»

Вингер сборной Бельгии Эден Азар дал комментарии после победы над Россией в матче отбора Евро-2020.

Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.

Эден Азар забил два гола и сделал результативную передачу.

«Для нас было важно сохранить первое место в группе. Знаете, мы не хотим много путешествовать следующим летом.

У нас была отличная игра, и мы заслуживали победы. Россия была не так уж плоха, просто мы были лучше.

Да, было особенно приятно забивать с передачи моего брата. Иногда Торган забивает, иногда я. Но в целом, мы просто счастливы, что победили», – сказал игрок «Реала».

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