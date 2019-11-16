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    Эден Азар: «Сборная России была не так уж плоха»

    Вингер сборной Бельгии Эден Азар дал комментарии после победы над Россией в матче отбора Евро-2020.

    • Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.
    • Эден Азар забил два гола и сделал результативную передачу.

    «Для нас было важно сохранить первое место в группе. Знаете, мы не хотим много путешествовать следующим летом.

    У нас была отличная игра, и мы заслуживали победы. Россия была не так уж плоха, просто мы были лучше.

    Да, было особенно приятно забивать с передачи моего брата. Иногда Торган забивает, иногда я. Но в целом, мы просто счастливы, что победили», – сказал игрок «Реала».

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    16.11.2019 23:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3185

      momwig_ 48 минут назад

      Учись говорить, Стас. Хотя.... Куда тебе.

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      Рейтинг: +14838

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Быстро повернулась очком, не кобенилась.

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