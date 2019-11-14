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  • Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы «Чайка» вышла на иной уровень»

Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы «Чайка» вышла на иной уровень»

14 ноября 2019, 14:56
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Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал подписание контракта с клубом из Песчанокопского.

«Мне очень приятно приглашение от «Чайки» и то внимание, которые уделил мне клуб и лично Андрей Иванович Чайка. Это большая ответственность, и я приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы клуб вышел на совершенно иной уровень.

Я видел несколько матчей «Чайки», мне понравилось, что ребята живут игрой. Есть потенциал, чтобы двигаться вперед. Из всех предложений, которые мне поступали, я практически сразу выбрал «Чайку».

Клуб очень серьезно развивается. Мне импонируют амбиции президента, который не намерен останавливаться на достигнутом. Поэтому я принял решение стать частью семьи футбольного клуба «Чайка», – сказал Адиев.

  • В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.
  • В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
  • После 23 туров ФНЛ «Чайка» занимает 11-е место с 30 очками.

Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Источник: Официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Анжи Адиев Магомед
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1573733052
удачи мужику!
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