Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы «Чайка» вышла на иной уровень»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал подписание контракта с клубом из Песчанокопского.

«Мне очень приятно приглашение от «Чайки» и то внимание, которые уделил мне клуб и лично Андрей Иванович Чайка. Это большая ответственность, и я приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы клуб вышел на совершенно иной уровень.

Я видел несколько матчей «Чайки», мне понравилось, что ребята живут игрой. Есть потенциал, чтобы двигаться вперед. Из всех предложений, которые мне поступали, я практически сразу выбрал «Чайку».

Клуб очень серьезно развивается. Мне импонируют амбиции президента, который не намерен останавливаться на достигнутом. Поэтому я принял решение стать частью семьи футбольного клуба «Чайка», – сказал Адиев.

В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.

В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.

После 23 туров ФНЛ «Чайка» занимает 11-е место с 30 очками.

Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»