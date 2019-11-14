Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Точилин – о слухах об отставке: «Половину услышал от вас в первый раз»

Точилин – о слухах об отставке: «Половину услышал от вас в первый раз»

14 ноября 2019, 07:20

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможной отставке.

— Как-то прокомментируете многочисленные слухи? Одни утверждали, что вам на исправление ситуации отведено два матча — с «Тамбовом» и ЦСКА, другие давно прочат в «Сочи» Курбана Бердыева, третьи замечают, что подали прошение об отставке уже две недели назад, но его не принимают, а вы демонстративно не руководите тренировками, оставляя их помощникам.

— Профессия тренера предполагает, что вокруг возникает много небылиц. Честно: не обращаю на слухи никакого внимания. И не считаю нужным их комментировать. Так далек от этого, что половину от вас услышал в первый раз.

  • Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.
  • При нем клуб вышел в РПЛ.
  • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+