Точилин – о слухах об отставке: «Половину услышал от вас в первый раз»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможной отставке.

— Как-то прокомментируете многочисленные слухи? Одни утверждали, что вам на исправление ситуации отведено два матча — с «Тамбовом» и ЦСКА, другие давно прочат в «Сочи» Курбана Бердыева, третьи замечают, что подали прошение об отставке уже две недели назад, но его не принимают, а вы демонстративно не руководите тренировками, оставляя их помощникам.

— Профессия тренера предполагает, что вокруг возникает много небылиц. Честно: не обращаю на слухи никакого внимания. И не считаю нужным их комментировать. Так далек от этого, что половину от вас услышал в первый раз.

Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.

При нем клуб вышел в РПЛ.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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