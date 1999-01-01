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    Точилин – о слухах об отставке: «Половину услышал от вас в первый раз»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможной отставке.

    — Как-то прокомментируете многочисленные слухи? Одни утверждали, что вам на исправление ситуации отведено два матча — с «Тамбовом» и ЦСКА, другие давно прочат в «Сочи» Курбана Бердыева, третьи замечают, что подали прошение об отставке уже две недели назад, но его не принимают, а вы демонстративно не руководите тренировками, оставляя их помощникам.

    — Профессия тренера предполагает, что вокруг возникает много небылиц. Честно: не обращаю на слухи никакого внимания. И не считаю нужным их комментировать. Так далек от этого, что половину от вас услышал в первый раз.

    • Точилин возглавляет «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году.
    • При нем клуб вышел в РПЛ.
    • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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