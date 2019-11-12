Промес: «Каррера всегда был честен со «Спартаком»

Игрок «Аякса» Квинси Промес вспомнил время работы с главным тренером Массимо Каррерой в «Спартаке». Сейчас итальянец находится без клуба.

— Как Массимо Каррера изменил «Спартак»?

— Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера (Дмитрия Аленичева – прим. «Бомбардир») стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался. Что я могу сказать? Он сделал нас чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.

— Каррера всегда был честен с командой?

— Мое мнение — да. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо. Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом.

Но ты не можешь сделать всех двадцати трех игроков в составе счастливыми, так как играешь только одиннадцатью.