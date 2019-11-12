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    Промес: «Каррера всегда был честен со «Спартаком»

    Игрок «Аякса» Квинси Промес вспомнил время работы с главным тренером Массимо Каррерой в «Спартаке». Сейчас итальянец находится без клуба.

    — Как Массимо Каррера изменил «Спартак»?

    — Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера (Дмитрия Аленичева – прим. «Бомбардир») стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался. Что я могу сказать? Он сделал нас чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.

    — Каррера всегда был честен с командой?

    — Мое мнение — да. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо. Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом.

    Но ты не можешь сделать всех двадцати трех игроков в составе счастливыми, так как играешь только одиннадцатью.

    • Промес играл в России с 2014-го по 2018-й год.
    • Прошлый сезон игрок провел в «Севилье».
    • «Спартак» в РПЛ идет сейчас шестым.

    Источник: Sport24

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    12.11.2019 23:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      alarm 52 минуты назад

      зулус всё не может забыть, как глушаков парил его в бане!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19046

      VVM1964 1 час назад

      Каррера пользовался и пользуется уважением не только среди подавляющего большинства болельщиков Спартака , но даже и среди многих адекватных болельщиков других клубов .

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