Промес: «Не могу быть доволен, когда вижу «Спартак» на 8-9 месте. Эта команда всегда должна биться за золото»

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес прокомментировал турнирное положение московской команды.

«Я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу «Спартак» на восьмом-девятом месте. Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди», – сказал голландец.

После 16 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 21 очком. Отрыв от пятого места составляет 9 очков.

С 2014 по 2018 годы Промес выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»



