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  • Промес: «Не могу быть доволен, когда вижу «Спартак» на 8-9 месте. Эта команда всегда должна биться за золото»

Промес: «Не могу быть доволен, когда вижу «Спартак» на 8-9 месте. Эта команда всегда должна биться за золото»

12 ноября 2019, 19:46
4

Бывший футболист «Спартака», хавбек «Аякса» Квинси Промес прокомментировал турнирное положение московской команды.

«Я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу «Спартак» на восьмом-девятом месте. Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди», – сказал голландец.

  • После 16 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 21 очком. Отрыв от пятого места составляет 9 очков.
  • С 2014 по 2018 годы Промес выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

Промес: «Покидать «Спартак» было невероятно трудно. Может быть, однажды я вернусь»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573577996
Вернись и помоги пожалуйста!
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VVM1964
1573578876
Так и будет !
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Полная Канистра
1573583788
просто осечка вышла с выбором Кононова который всё прос…… надеемся подняться при Тедеско
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vka1970
1573587349
Спасибо Квинси. При тебе и остальной банде во главе с Массимо мы творили историю. Надеюсь те славные деньки ещё вернутся.
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