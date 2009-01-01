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    Джанаев, Кудряшов, Нобоа – в основе «Сочи» на встречу с ЦСКА; Дивеев, Карпов, Кучаев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2881

      InterMilLano1908 1 минуту назад

      ЦСКА выиграет 6-1 можете скринить, сегодня все будет лететь в ворота, ну и нелепый гол от сочи

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      Рейтинг: +1219

      PNZ1985 11 минут назад

      Давай Зенит2!!!

      0
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      Рейтинг: +835

      acor94 29 минут назад

      Первый Зенит заканчивает, сразу дублеры играют, удобно, можно даже телек не выключать))

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