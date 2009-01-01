Джанаев, Кудряшов, Нобоа – в основе «Сочи» на встречу с ЦСКА; Дивеев, Карпов, Кучаев сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 16:30 по Москве.