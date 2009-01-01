Тедеско: «Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения»

Сколько лет Зелимхану ?
Я думаю своё он ещё нагонит.
Парень трудяга и этим всё сказано.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.
Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники», – сказал Тедеско.
В текущем сезоне 23-летний Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
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