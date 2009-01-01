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    Тедеско: «Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.

    «Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

    Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники», – сказал Тедеско.

    В текущем сезоне 23-летний Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Тедеско – о планах на международную паузу: «Уделим больше внимания индивидуальной работе с футболистами»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9753

      vka1970 3 минуты назад

      Сколько лет Зелимхану ?
      Я думаю своё он ещё нагонит.
      Парень трудяга и этим всё сказано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21514

      gol_kak_sokol 38 минут назад

      Может позаимствовать терпение у Джикии, у него этого хоть отбавляй, стал сильно тормозить с передачами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      playsh 58 минут назад

      Количество ошибок у Зелимхана не идёт ни в какое сравнение с той пользой,которую он приносит команде.А ассисты его сколько раз ставили в ступор соперника,партнёру только ногу оставалось подставить.Бакаев в пас играет на удивление зрело.А Тед своими высказываниями парня просто заводит,что бы тот не расслаблялся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Ушат Помоев 1 час назад

      Есть время все исправить,Бакаев ещё будет прогрессировать,главное без травм!!!

      3
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