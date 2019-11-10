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  • Тедеско: «Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения»

Тедеско: «Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения»

10 ноября 2019, 11:51
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники», – сказал Тедеско.

В текущем сезоне 23-летний Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573378054
Есть время все исправить,Бакаев ещё будет прогрессировать,главное без травм!!!
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Plyash
1573380602
Количество ошибок у Зелимхана не идёт ни в какое сравнение с той пользой,которую он приносит команде.А ассисты его сколько раз ставили в ступор соперника,партнёру только ногу оставалось подставить.Бакаев в пас играет на удивление зрело.А Тед своими высказываниями парня просто заводит,что бы тот не расслаблялся.
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vka1970
1573383892
Сколько лет Зелимхану ? Я думаю своё он ещё нагонит. Парень трудяга и этим всё сказано.
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bzfar
1573395494
Полагаю, что Доменико имеет в виду "трезвость" в передачах, то чем обладал Роман Широков в свои лучшие сезоны
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