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    Тедеско – о планах на международную паузу: «Уделим больше внимания индивидуальной работе с футболистами»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как клуб проведeт паузу на матчи национальных сборных.

    «У нас в команде немало ребят, которые уезжают в сборные. В первую очередь я желаю им удачи и здоровья, чтобы все вернулись без травм. Мы воспользуемся паузой, чтобы уделить больше внимания индивидуальной работой с футболистами, в частности с молодыми игроками, которые остаются в команде. Сейчас у нас был плотный, «английский» график, поэтому на это просто не было времени», – сказал Тедеско.

    • Немец возглавил московскую команду 14 октября.
    • Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

    Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

    Источник: «Чемпионат»

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