Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско – о планах на международную паузу: «Уделим больше внимания индивидуальной работе с футболистами»

Тедеско – о планах на международную паузу: «Уделим больше внимания индивидуальной работе с футболистами»

10 ноября 2019, 10:43
1

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как клуб проведeт паузу на матчи национальных сборных.

«У нас в команде немало ребят, которые уезжают в сборные. В первую очередь я желаю им удачи и здоровья, чтобы все вернулись без травм. Мы воспользуемся паузой, чтобы уделить больше внимания индивидуальной работой с футболистами, в частности с молодыми игроками, которые остаются в команде. Сейчас у нас был плотный, «английский» график, поэтому на это просто не было времени», – сказал Тедеско.

  • Немец возглавил московскую команду 14 октября.
  • Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1573380816
Бог в помощь Вам,ребята.Но всё же на бога надейся,а сам не плошай.Удачи.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+