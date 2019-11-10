Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об эмоциональном поведении главного тренера своей команды Доменико Тедеско во время матчей.

«Энергетика Тедеско нам передаeтся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жeлтые карточки, ничего страшного. Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведeт себя», – сказал Джикия.