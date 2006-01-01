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    Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об эмоциональном поведении главного тренера своей команды Доменико Тедеско во время матчей.

    «Энергетика Тедеско нам передаeтся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жeлтые карточки, ничего страшного. Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведeт себя», – сказал Джикия.

    • В субботу «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 16-го тура РПЛ.
    • Тедеско в трех последних играх чемпионата получил три желтых карточки.
    • Немец возглавил московскую команду 14 октября.

    Источник: «Чемпионат»

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