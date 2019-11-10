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  • Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

Джикия: «Команде нравится, как Тедеско ведeт себя. Пусть продолжает бегать по полю и кричать»

10 ноября 2019, 01:40
5

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об эмоциональном поведении главного тренера своей команды Доменико Тедеско во время матчей.

«Энергетика Тедеско нам передаeтся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жeлтые карточки, ничего страшного. Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведeт себя», – сказал Джикия.

  • В субботу «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 16-го тура РПЛ.
  • Тедеско в трех последних играх чемпионата получил три желтых карточки.
  • Немец возглавил московскую команду 14 октября.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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Владислав Vlad
1573341895
Ну и славненько...
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Бухбух
1573351337
Главное - чтобы был результат положительный. А за беготню и крики (или пиджаки, как раньше) очков не начисляют.
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Диктор
1573354640
Главное что команда его приняла-удачи пацаны.
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Plyash
1573382528
Такое эмоциональное поведение тренера действительно не редко передаётся команде,ребята заводятся и часто переламывают ход игры.Про это ещё писал бразильский тренер Жоан Салданья в 1970г.
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