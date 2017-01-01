Гризманн не забивает за «Барселону» в 5 матчах подряд. Летом за него заплатили 120 миллионов

При Вальверде многие игроки деградировали и деградируют . Надо гнать этого физрука скорее .
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию до пяти матчей.
Француз не смог забить в двух играх Лиги чемпионов со «Славией», а также в поединках Примеры против «Вальядолида», «Леванте» и «Сельты».
- Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- В составе каталонской команды 28-летний форвард провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.