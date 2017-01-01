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    Гризманн не забивает за «Барселону» в 5 матчах подряд. Летом за него заплатили 120 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию до пяти матчей.

    Француз не смог забить в двух играх Лиги чемпионов со «Славией», а также в поединках Примеры против «Вальядолида», «Леванте» и «Сельты».

    • Летом «Барса» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
    • В составе каталонской команды 28-летний форвард провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3728

      dinar7777dinar 25 минут назад

      При Вальверде многие игроки деградировали и деградируют . Надо гнать этого физрука скорее .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1824

      SarJr 31 минуту назад

      Вернее сказать не безголевую, а серию без полезный (а вообще даже просто любых) действий на поле

      1
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    • ...
      Рейтинг: -23

      rammax fcsm 38 минут назад

      пе..де..раст...

      0
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