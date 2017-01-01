Гризманн не забивает за «Барселону» в 5 матчах подряд. Летом за него заплатили 120 миллионов

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию до пяти матчей.

Француз не смог забить в двух играх Лиги чемпионов со «Славией», а также в поединках Примеры против «Вальядолида», «Леванте» и «Сельты».