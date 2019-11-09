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  • Рыков – об удалении Зуева: «Был удар, он попал мне в кость. Зачем ударять было? Судья справился со своей работой»

Рыков – об удалении Зуева: «Был удар, он попал мне в кость. Зачем ударять было? Судья справился со своей работой»

9 ноября 2019, 20:35
17

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал вторую желтую карточку Александра Зуева в матче против «Рубина» (1:0). Казанцы считают, что футболист москвичей фол симулировал.

«Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? Судья свистел, что видел. Он справился со своей работой», – цитирует Рыкова «Р-Спорт».

  • У «Динамо» в матче в Казани был удален Иван Ордец.
  • «Динамо» после игры покинуло зону переходных матчей.
  • Москвичи победили в Казани впервые с 2006 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Рыков Владимир Зуев Александр
Комментарии (17)
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nirita
1573322591
Симулянт хренов...
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Niko
1573323143
Смотря в чем заключалась работа
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Томик
1573323224
Вот урод. Ещё и п.из.дит. Видно же на повторе - делает шаг к Зуеву, который просто пробегал мимо и выставляет ногу. Это должна была быть жёлтая Рыкову. Ну помолчал бы, так ещё и рот открывает.
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Томик
1573323437
"Я шёл просто"... нет слов. Помню момент, после которого для меня Рыжиков перестал существовать, как человек. Мимо него пробросил мяч Промес и он его сбил в поле. После матча давал интервью и тоже сказал что-то типа "Я туда всегда бегаю и зачем туда Промес побежал - не знаю." До сих пор смотрю на него и думаю:"Какого хрена ты это вообще говорил, кто за язык тянул? Стыдоба."
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семёнычев
1573327755
А Бородюк с Юраном постановили, что Рыков-гондон...
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bzfar
1573363596
Да.... Давид и Голиаф... Даже если и попал... падение было на Оскар
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FaTeK1945ru
1573377386
...он вынужден врать,а то в следующем матче его судья (любой)накажет...
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Olymp2
1573397684
Вова е... ни этому зуеву как нас учили, и он пи.... дить не будет
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Лев из Москвы
1573451531
Много умных. Все знаете. Сыграл нормально. Не фиг бегать сзади
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Лев из Москвы
1573451980
Рыков просто не дал этому шустряку подойти к игроку своей команды. Только люди , сидящие в кресле перед телевизором думают , что это балет. Зуев видел Рыкова? Видел.Остановись.Нахрапом хотел-- нарвался. И хватит сопливить всем.
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