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    Рыков – об удалении Зуева: «Был удар, он попал мне в кость. Зачем ударять было? Судья справился со своей работой»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал вторую желтую карточку Александра Зуева в матче против «Рубина» (1:0). Казанцы считают, что футболист москвичей фол симулировал.

    «Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? Судья свистел, что видел. Он справился со своей работой», – цитирует Рыкова «Р-Спорт».

    • У «Динамо» в матче в Казани был удален Иван Ордец.
    • «Динамо» после игры покинуло зону переходных матчей.
    • Москвичи победили в Казани впервые с 2006 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1842

      семёнычев 10 минут назад

      А Бородюк с Юраном постановили, что Рыков-гондон...

      0
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      Рейтинг: +1647

      Томик 1 час назад

      "Я шёл просто"... нет слов. Помню момент, после которого для меня Рыжиков перестал существовать, как человек. Мимо него пробросил мяч Промес и он его сбил в поле. После матча давал интервью и тоже сказал что-то типа "Я туда всегда бегаю и зачем туда Промес побежал - не знаю." До сих пор смотрю на него и думаю:"Какого хрена ты это вообще говорил, кто за язык тянул? Стыдоба."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1647

      Томик 1 час назад

      Вот урод. Ещё и п.из.дит. Видно же на повторе - делает шаг к Зуеву, который просто пробегал мимо и выставляет ногу. Это должна была быть жёлтая Рыкову. Ну помолчал бы, так ещё и рот открывает.

      1
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      Рейтинг: +994

      Niko 1 час назад

      Смотря в чем заключалась работа

      0
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      Рейтинг: +149

      nirita 1 час назад

      Симулянт хренов...

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