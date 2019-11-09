Рыков – об удалении Зуева: «Был удар, он попал мне в кость. Зачем ударять было? Судья справился со своей работой»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал вторую желтую карточку Александра Зуева в матче против «Рубина» (1:0). Казанцы считают, что футболист москвичей фол симулировал.

«Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? Судья свистел, что видел. Он справился со своей работой», – цитирует Рыкова «Р-Спорт».