Рыков – об удалении Зуева: «Был удар, он попал мне в кость. Зачем ударять было? Судья справился со своей работой»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал вторую желтую карточку Александра Зуева в матче против «Рубина» (1:0). Казанцы считают, что футболист москвичей фол симулировал.
«Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? Судья свистел, что видел. Он справился со своей работой», – цитирует Рыкова «Р-Спорт».
- У «Динамо» в матче в Казани был удален Иван Ордец.
- «Динамо» после игры покинуло зону переходных матчей.
- Москвичи победили в Казани впервые с 2006 года.
Источник: «Р-Спорт»