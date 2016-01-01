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    АПЛ. Абрахам принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас», команда Лэмпарда поднялась на второе место

    Победа в 12 туре АПЛ против «Кристал Пэлас» помогла «Челси» подняться на второе место в таблице. Решающий гол забил нападающий Тэмми Абрахам, который возглавил гонку бомбардиров.

    Последний раз в АПЛ «Челси» проигрывал 22 сентября. «Кристал Пэлас» идет в таблице на девятом месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Челси – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 52; 2:0 – Пулишич, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +948

      Romio-xxx 13 минут назад

      Цель в сезоне-не какое то верхнее место,а создать крепкий и сплоченный коллектив на будущее.В следующем сезоне точно будем за медали биться.Я даже очень рад этому бану на трансферы!!!Респект ФИФА))))

      1
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      Рейтинг: +549

      solodealer 27 минут назад

      Челси - № 3 в гонке за золото)))+

      0
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      Рейтинг: +2489

      АртурZaСМ 35 минут назад

      Признаться честно не верил в Лэмпарда, да и сейчас не до конца верю, но радует то , что играют молодые ребята воспитанники клуба. К следующему сезону уже окрепнут, заматереют и тогда думаю наведут шороху, если, конечно же, не произойдет ничего форс-мажорного.

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      Рейтинг: +291

      КрымForever 38 минут назад

      Второе место временное, конечно, но с того днища в начале чемпионата подняться - это сильно. Хотя, если Ливерпуль Сити наваляет...

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