АПЛ. Абрахам принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас», команда Лэмпарда поднялась на второе место

Цель в сезоне-не какое то верхнее место,а создать крепкий и сплоченный коллектив на будущее.В следующем сезоне точно будем за медали биться.Я даже очень рад этому бану на трансферы!!!Респект ФИФА))))
Победа в 12 туре АПЛ против «Кристал Пэлас» помогла «Челси» подняться на второе место в таблице. Решающий гол забил нападающий Тэмми Абрахам, который возглавил гонку бомбардиров.
Последний раз в АПЛ «Челси» проигрывал 22 сентября. «Кристал Пэлас» идет в таблице на девятом месте.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Челси – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Абрахам, 52; 2:0 – Пулишич, 79.