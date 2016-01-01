АПЛ. Абрахам принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас», команда Лэмпарда поднялась на второе место

Победа в 12 туре АПЛ против «Кристал Пэлас» помогла «Челси» подняться на второе место в таблице. Решающий гол забил нападающий Тэмми Абрахам, который возглавил гонку бомбардиров.

Последний раз в АПЛ «Челси» проигрывал 22 сентября. «Кристал Пэлас» идет в таблице на девятом месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 52; 2:0 – Пулишич, 79.

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