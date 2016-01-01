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    Абрахам благодаря голу «Кристал Пэлас» возглавил гонку бомбардиров АПЛ

    В эти минуты проходит матч 12 тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас». На 52 минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам.

    Это десятый гол в сезоне чемпионата Англии для нападающего. Он возглавил список бомбардиров, поскольку имеющий также десять голов Джейми Варди один из мячей забил с пенальти.

    • 22-летний Абрахам в текущем сезоне не пропустил ни одну игру АПЛ.
    • Форвард на рынке оценивается в 32 миллиона евро.
    • В случае победы над «Кристал Пэлас» «Челси» выйдет на второе место в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +948

      Romio-xxx 17 минут назад

      Молодец,скоро станет голеадором своей сборной!!!

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