Абрахам благодаря голу «Кристал Пэлас» возглавил гонку бомбардиров АПЛ

В эти минуты проходит матч 12 тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас». На 52 минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам.

Это десятый гол в сезоне чемпионата Англии для нападающего. Он возглавил список бомбардиров, поскольку имеющий также десять голов Джейми Варди один из мячей забил с пенальти.