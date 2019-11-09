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  • Абрахам благодаря голу «Кристал Пэлас» возглавил гонку бомбардиров АПЛ

Абрахам благодаря голу «Кристал Пэлас» возглавил гонку бомбардиров АПЛ

9 ноября 2019, 17:14
4

В эти минуты проходит матч 12 тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас». На 52 минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам.

Это десятый гол в сезоне чемпионата Англии для нападающего. Он возглавил список бомбардиров, поскольку имеющий также десять голов Джейми Варди один из мячей забил с пенальти.

  • 22-летний Абрахам в текущем сезоне не пропустил ни одну игру АПЛ.
  • Форвард на рынке оценивается в 32 миллиона евро.
  • В случае победы над «Кристал Пэлас» «Челси» выйдет на второе место в таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас Абрахам Тэмми
Комментарии (4)
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Romio-xxx
1573311206
Молодец,скоро станет голеадором своей сборной!!!
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Dmitriy 87
1573312842
Молодец так держать..
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Muboraksho
1573313380
Варди сегодня скажет свое слова в матче с Арсеналом...
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Decorhome
1573454421
Молодец
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