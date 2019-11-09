Абрахам благодаря голу «Кристал Пэлас» возглавил гонку бомбардиров АПЛ

В эти минуты проходит матч 12 тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас». На 52 минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам.
Это десятый гол в сезоне чемпионата Англии для нападающего. Он возглавил список бомбардиров, поскольку имеющий также десять голов Джейми Варди один из мячей забил с пенальти.
- 22-летний Абрахам в текущем сезоне не пропустил ни одну игру АПЛ.
- Форвард на рынке оценивается в 32 миллиона евро.
- В случае победы над «Кристал Пэлас» «Челси» выйдет на второе место в таблице.
Источник: Бомбардир.ру