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    «Спартак» – «Крылья Советов»: самарцы последний раз побеждали в Москве в 2008 году при Слуцком

    В 19:00 по Москве начнется матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику личных встреч.

    Последний раз самарцы побеждали «Спартак» в Москве в 2008 году (1:0). Единственный гол забил Олег Иванов (сейчас выступает за «Ахмат»), а тренировали команды Микаэль Лаудруп и Леонид Слуцкий.

    • Встреча 2008 года состоялась в «Лужниках».
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.
    • «Крылья Советов» занимают десятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1383

      starche 14 минут назад

      Надо исправить эту несправедливость, ждём от Крыльев победы!

      0
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      Рейтинг: -5

      NEONFOL 1 час назад

      за то в Самаре в чемпионский год 3:0 сгорели и это при приличной игре Спартака тогда, что сейчас после Арсенала, всё зависит от состава

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