«Спартак» – «Крылья Советов»: самарцы последний раз побеждали в Москве в 2008 году при Слуцком

В 19:00 по Москве начнется матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику личных встреч.

Последний раз самарцы побеждали «Спартак» в Москве в 2008 году (1:0). Единственный гол забил Олег Иванов (сейчас выступает за «Ахмат»), а тренировали команды Микаэль Лаудруп и Леонид Слуцкий.