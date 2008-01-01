«Спартак» – «Крылья Советов»: самарцы последний раз побеждали в Москве в 2008 году при Слуцком

Надо исправить эту несправедливость, ждём от Крыльев победы!
В 19:00 по Москве начнется матч 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику личных встреч.
Последний раз самарцы побеждали «Спартак» в Москве в 2008 году (1:0). Единственный гол забил Олег Иванов (сейчас выступает за «Ахмат»), а тренировали команды Микаэль Лаудруп и Леонид Слуцкий.
- Встреча 2008 года состоялась в «Лужниках».
- «Спартак» в таблице идет восьмым.
- «Крылья Советов» занимают десятое место.