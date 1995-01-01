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    Лига чемпионов. «Барселона» и «Славия» не забили голов друг другу

    В матче группы F в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с пражской «Славией». Встреча завершилась вничью – 0:0.

    Вне зависимости от исхода матча дортмундской «Боруссии» и «Интера», который начнется в 23:00 по Москве, «Барселона» останется лидером квартета с восемью очками. «Славия» – последняя с двумя баллами.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Барселона (Испания) – Славия (Чехия) – 0:0 (0:0)

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      Marat A. 8 минут назад

      Всё будет хорошо, в группе, выйдут из группы спокойно. Мне не нравится другое..это всё(турниры топовые) превращаются уже не тотализатор, а в финансовые биржи...жаль...

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      Рейтинг: +87

      Barçist 8 минут назад

      Игра команды ужас,но будьте объективны,ни о какой победе Славии даже вопрос не стоял,второй тайм проверенный автобус,с не очень умными попытками убежать..Так-то отскочила Славия и не один раз.Но вопрос,что эти Славии мы должны на классе разбирать стоит.Нет физики,нет сыгранности,игроки забегают никто не обращает внимания,убираются и выходят игроки замен непонятно почему,но это Вальверде во всей красе.Может уберут?

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      Рейтинг: +1107

      Bozigit 9 минут назад

      Даже Славия удержала ничью

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      Рейтинг: +1816

      knikos 9 минут назад

      Могу себе представить , какие бабки кто-то поднял . И где тот чудак , который про договорные матчи тут писал ?

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      Рейтинг: +3035

      AtticusFinch 14 минут назад

      Да это мутняки на контору! то Леванте типо проиграли - теперь за сутки на Барселону кэф возрастал...а сколько бабла люди спустили на этом матче беря барселону в экспресс и не счесть!

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      Рейтинг: +112

      bolel58 31 минуту назад

      Грустно

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      Рейтинг: +132

      DyadyaWel 31 минуту назад

      Очередное позорище состоялось. Даже жаль что Славия не забила. Может это спасло бы сезон Барсы.

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      Рейтинг: +3634

      dinar7777dinar 33 минуты назад

      Физрука не пнут и сегодня ?

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