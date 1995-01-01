Лига чемпионов. «Барселона» и «Славия» не забили голов друг другу

В матче группы F в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с пражской «Славией». Встреча завершилась вничью – 0:0.

Вне зависимости от исхода матча дортмундской «Боруссии» и «Интера», который начнется в 23:00 по Москве, «Барселона» останется лидером квартета с восемью очками. «Славия» – последняя с двумя баллами.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Барселона (Испания) – Славия (Чехия) – 0:0 (0:0)

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов