Серия А. «Сампдория» минимально обыграла СПАЛ в заключительном матче 11-го тура

В матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ дома проиграл «Сампдории» со счетом 0:1.
Единственный гол в игре на 91-й минуте забил форвард генуэзской команды Джанлука Капрари.
Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур
Гол: 0:1 – Капрари, 90+1.
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В матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ дома проиграл «Сампдории» со счетом 0:1.
Единственный гол в игре на 91-й минуте забил форвард генуэзской команды Джанлука Капрари.
Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур
Гол: 0:1 – Капрари, 90+1.