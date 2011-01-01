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    Серия А. «Сампдория» минимально обыграла СПАЛ в заключительном матче 11-го тура

    В матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ дома проиграл «Сампдории» со счетом 0:1.

    Единственный гол в игре на 91-й минуте забил форвард генуэзской команды Джанлука Капрари.

    Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    СПАЛ – Сампдория – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Капрари, 90+1.

    Календарь Серии А

    Таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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