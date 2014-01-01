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    «Подержите мою гитару». Ибрагимович поймал на рыбалке марлина

    Златан Ибрагимович вместе с «Лос-Анджелес Гэлакси» уже завершил сезон МЛС, и теперь форвард находится на отдыхе. Швед во время рыбалки поймал марлина. Этот обитатель морского мира может достигать в длину четырех метров. Фото доступно ниже.

    «Подержите мою гитару», – подписал фотографию бывший нападающий сборной Швеции.

    Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича

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