«Подержите мою гитару». Ибрагимович поймал на рыбалке марлина

Златан Ибрагимович вместе с «Лос-Анджелес Гэлакси» уже завершил сезон МЛС, и теперь форвард находится на отдыхе. Швед во время рыбалки поймал марлина. Этот обитатель морского мира может достигать в длину четырех метров. Фото доступно ниже.

«Подержите мою гитару», – подписал фотографию бывший нападающий сборной Швеции.