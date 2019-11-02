«Подержите мою гитару». Ибрагимович поймал на рыбалке марлина

Златан Ибрагимович вместе с «Лос-Анджелес Гэлакси» уже завершил сезон МЛС, и теперь форвард находится на отдыхе. Швед во время рыбалки поймал марлина. Этот обитатель морского мира может достигать в длину четырех метров. Фото доступно ниже.
«Подержите мою гитару», – подписал фотографию бывший нападающий сборной Швеции.
- В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».
- Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
- В текущем розыгрыше МЛС 38-летний Ибрагимович забил 31 гол в 31 матче.
Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича