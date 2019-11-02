Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»: «Кто знает? Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не исключил возвращение в клуб нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Златан провел прекрасное время в «МЮ», он по-прежнему хорош, но, к сожалению, получил травму здесь. Если бы ему было 28 лет, а не 38, это совсем другой разговор. Хотя кто знает? У него есть мой номер. Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить с ним», – сказал Сульшер.
- В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».
- Ибрагимович выступал за «МЮ» с июля 2016-го по март 2018 года.
- В течение указанного периода форвард забил 29 голов и сделал 10 ассистов в 53 матчах.
Источник: Manchester Evening News