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    Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»: «Кто знает? Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не исключил возвращение в клуб нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Златан провел прекрасное время в «МЮ», он по-прежнему хорош, но, к сожалению, получил травму здесь. Если бы ему было 28 лет, а не 38, это совсем другой разговор. Хотя кто знает? У него есть мой номер. Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить с ним», – сказал Сульшер.

    • В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».
    • Ибрагимович выступал за «МЮ» с июля 2016-го по март 2018 года.
    • В течение указанного периода форвард забил 29 голов и сделал 10 ассистов в 53 матчах.

    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Ждем!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4358

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Ибра, вроде, аносировал возвращение в Испанию?
      МЮ ПЕРЕЕЗЖАЕТ?)))

      0
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