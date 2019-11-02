Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»: «Кто знает? Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить»

Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»: «Кто знает? Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить»

2 ноября 2019, 06:41
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не исключил возвращение в клуб нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Златан провел прекрасное время в «МЮ», он по-прежнему хорош, но, к сожалению, получил травму здесь. Если бы ему было 28 лет, а не 38, это совсем другой разговор. Хотя кто знает? У него есть мой номер. Если он серьезно настроен, я всегда готов поговорить с ним», – сказал Сульшер.

  • В декабре истекает контракт шведа с «Гэлакси».
  • Ибрагимович выступал за «МЮ» с июля 2016-го по март 2018 года.
  • В течение указанного периода форвард забил 29 голов и сделал 10 ассистов в 53 матчах.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1572670354
Ждем!!!)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+