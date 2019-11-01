Рахимов: «Я разочаровался в Адиеве. Человек проявил себя не с той стороны»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов ответил на вопрос о причинах ухода Магомеда Адиева из тренерского штаба грозненского клуба.

«Надеюсь, когда-нибудь Адиев расскажет правду о том, почему ушел из тренерского штаба Шалимова. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно.

А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал — надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то «Терек-2» после него расформировали. Затем с «Анжи» вылетел из Премьер-лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой. Ладно, Бог ему судья», – сказал Рахимов.