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  • Рахимов: «Я разочаровался в Адиеве. Человек проявил себя не с той стороны»

Рахимов: «Я разочаровался в Адиеве. Человек проявил себя не с той стороны»

1 ноября 2019, 00:23
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Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов ответил на вопрос о причинах ухода Магомеда Адиева из тренерского штаба грозненского клуба.

«Надеюсь, когда-нибудь Адиев расскажет правду о том, почему ушел из тренерского штаба Шалимова. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно.

А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал — надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то «Терек-2» после него расформировали. Затем с «Анжи» вылетел из Премьер-лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой. Ладно, Бог ему судья», – сказал Рахимов.

  • 30 сентября Шалимов возглавил «Ахмат», сменив на посту главного тренера Рахимова.
  • Адиев вошел в тренерский штаб грозненской команды, однако покинул ее спустя 10 дней.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид Адиев Магомед
Комментарии (2)
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Вомбат
1572598132
Не надо такие интервью публиковать в центральных СМИ. Может быть в Грозном или Махачкале что-то такое слышали про Адиева, так пусть в местных СМИ это и публикуют. А мы ничего плохого про него не знаем, зато целый год наблюдали как этот человек практически бесплатно работал с командой игроков, готовых с ним работь бесплатно. И естественно, что для нас он -- образец высокой морали.
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Агасфер
1572603392
Кавказская свара-обычное дело,тейповая психология! Это только "старший брат" может быть как объединяющей против него силой,или миротворцем ,при внутреннем конфликте.
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