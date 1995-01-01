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    Рахимов: «Я разочаровался в Адиеве. Человек проявил себя не с той стороны»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов ответил на вопрос о причинах ухода Магомеда Адиева из тренерского штаба грозненского клуба.

    «Надеюсь, когда-нибудь Адиев расскажет правду о том, почему ушел из тренерского штаба Шалимова. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно.

    А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал — надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то «Терек-2» после него расформировали. Затем с «Анжи» вылетел из Премьер-лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой. Ладно, Бог ему судья», – сказал Рахимов.

    • 30 сентября Шалимов возглавил «Ахмат», сменив на посту главного тренера Рахимова.
    • Адиев вошел в тренерский штаб грозненской команды, однако покинул ее спустя 10 дней.

    Источник: «СЭ»

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