Семак – о разгроме «Томи»: «Хороший матч для тех, кто играет меньше, чем хотелось бы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал матч 1/8 финала Кубка России против «Томи». Действующие чемпионы разгромили соперника со счетом 4:0.
«Конечно, это хорошая игра для тех, кто играет сейчас меньше, чем хотелось бы. И для нас это пища для размышлений, кто в каком состоянии сейчас на данный момент», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Зенит» лидирует в РПЛ и на следующей неделе проведет матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
- «Томь» в ФНЛ идет девятой.
- Первый матч в основе «Зенита» провел вратарь Александр Васютин.
Источник: Sports.ru