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  • Семак – о разгроме «Томи»: «Хороший матч для тех, кто играет меньше, чем хотелось бы»

Семак – о разгроме «Томи»: «Хороший матч для тех, кто играет меньше, чем хотелось бы»

30 октября 2019, 22:45
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал матч 1/8 финала Кубка России против «Томи». Действующие чемпионы разгромили соперника со счетом 4:0.

«Конечно, это хорошая игра для тех, кто играет сейчас меньше, чем хотелось бы. И для нас это пища для размышлений, кто в каком состоянии сейчас на данный момент», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Зенит» лидирует в РПЛ и на следующей неделе проведет матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
  • «Томь» в ФНЛ идет девятой.
  • Первый матч в основе «Зенита» провел вратарь Александр Васютин.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Томь Семак Сергей
Комментарии (5)
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Давид59
1572465560
Пища оказалась съедобной. Помню Зенит вторым составом в кубке был бит ФНЛовскими командами не раз и не два
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paracetamol
1572468797
Второй состав проверили, тоже плюс.
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spam2009
1572493869
А для тех кто играет ЕЩЕ меньше чем хотел есть ФК Сочи, гы гы
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