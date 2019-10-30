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    Семак – о разгроме «Томи»: «Хороший матч для тех, кто играет меньше, чем хотелось бы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал матч 1/8 финала Кубка России против «Томи». Действующие чемпионы разгромили соперника со счетом 4:0.

    «Конечно, это хорошая игра для тех, кто играет сейчас меньше, чем хотелось бы. И для нас это пища для размышлений, кто в каком состоянии сейчас на данный момент», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ и на следующей неделе проведет матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
    • «Томь» в ФНЛ идет девятой.
    • Первый матч в основе «Зенита» провел вратарь Александр Васютин.

    Источник: Sports.ru

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    30.10.2019 22:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 2 часа назад

      Второй состав проверили, тоже плюс.

      0
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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Пища оказалась съедобной. Помню Зенит вторым составом в кубке был бит ФНЛовскими командами не раз и не два

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      Рейтинг: +7004

      Вомбат > Давид59 1 час назад

      У нынешнего Зенита второй состав, за исключением разве что Краневиттера, по свому потенциалу первому не намного уступает.

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