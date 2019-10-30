Семак – о разгроме «Томи»: «Хороший матч для тех, кто играет меньше, чем хотелось бы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал матч 1/8 финала Кубка России против «Томи». Действующие чемпионы разгромили соперника со счетом 4:0.

«Конечно, это хорошая игра для тех, кто играет сейчас меньше, чем хотелось бы. И для нас это пища для размышлений, кто в каком состоянии сейчас на данный момент», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».