«СЭ»: Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским причинам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 1/8 финала Кубка России против «Томи».

По его словам, футболист пропускает игру, которая началась в 20:00 по московскому времени, по медицинским показаниям.