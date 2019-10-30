Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским причинам

«СЭ»: Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским причинам

30 октября 2019, 21:15
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 1/8 финала Кубка России против «Томи».

По его словам, футболист пропускает игру, которая началась в 20:00 по московскому времени, по медицинским показаниям.

  • Дзюба в текущем сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.
  • С начала клубного сезона 31-летний форвард принял участие в четырех играх сборной России на отборе Евро-2020, отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Томь Дзюба Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1572461711
Уровень кайфа в крови зашкаливает от избытка игр, надо отдохнуть.
Ответить
nik55
1572461744
выбивает контракт
Ответить
Muboraksho
1572462448
Не барское это дело играть с такими командами как Том? А Том не плохо смотрелся до конца боролись...
Ответить
dyema
1572464203
Обычная ротация)))
Ответить
dyema
1572464423
Главное к Коням чтобы в форме был...
Ответить
Давид59
1572464664
Хотелось сегодня Мусаева посмотреть. Талантливый парень. Опять его Богданыч куда-нибудь в аренду сплавит.
Ответить
paracetamol
1572464882
Беременность что-ли внематочная?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+