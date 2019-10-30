«СЭ»: Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским причинам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 1/8 финала Кубка России против «Томи».
По его словам, футболист пропускает игру, которая началась в 20:00 по московскому времени, по медицинским показаниям.
- Дзюба в текущем сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.
- С начала клубного сезона 31-летний форвард принял участие в четырех играх сборной России на отборе Евро-2020, отличился четырьмя голами и тремя ассистами.
Источник: «Спорт-Экспресс»