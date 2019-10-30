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    «СЭ»: Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским причинам

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 1/8 финала Кубка России против «Томи».

    По его словам, футболист пропускает игру, которая началась в 20:00 по московскому времени, по медицинским показаниям.

    • Дзюба в текущем сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.
    • С начала клубного сезона 31-летний форвард принял участие в четырех играх сборной России на отборе Евро-2020, отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2019 21:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 3 часа назад

      Беременность что-ли внематочная?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Хотелось сегодня Мусаева посмотреть. Талантливый парень. Опять его Богданыч куда-нибудь в аренду сплавит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1794

      dyema 3 часа назад

      Главное к Коням чтобы в форме был...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1794

      dyema 3 часа назад

      Обычная ротация)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho 4 часа назад

      Не барское это дело играть с такими командами как Том? А Том не плохо смотрелся до конца боролись...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3675

      nik55 4 часа назад

      выбивает контракт

      2
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      Рейтинг: +501

      playsh 4 часа назад

      Уровень кайфа в крови зашкаливает от избытка игр, надо отдохнуть.

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