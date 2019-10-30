«Милан» интересуется Модричем, Видалем и Ракитичем

«Милан» во время зимнего трансферного окна хочет усилить полузащиту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в шорт-лист итальянского клуба входят Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич и Артуро Видаль (оба – «Барселона»).

Также «Милан» намерен укрепить центр обороны, в связи с чем рассчитывает заполучить одного из защитников «Ювентуса» – Даниэле Ругани или Мериха Демирала.

Оба футболиста получают мало игровой практики, поэтому туринский клуб может продать кого-то из них в январе.