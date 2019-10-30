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«Милан» интересуется Модричем, Видалем и Ракитичем

30 октября 2019, 20:16
4

«Милан» во время зимнего трансферного окна хочет усилить полузащиту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в шорт-лист итальянского клуба входят Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич и Артуро Видаль (оба – «Барселона»).

Также «Милан» намерен укрепить центр обороны, в связи с чем рассчитывает заполучить одного из защитников «Ювентуса»Даниэле Ругани или Мериха Демирала.

Оба футболиста получают мало игровой практики, поэтому туринский клуб может продать кого-то из них в январе.

  • «Милан» по итогам девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
  • На Ракитича и Видаля также претендует «Интер».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Реал Барселона Ракитич Иван Видаль Артуро Модрич Лука
Комментарии (4)
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Plyash
1572456865
Куда столько пенсионеров сразу подбирать? Пешком ходить? Для такой команды,как Милан, не к лицу.
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Борис23
1572459475
Милану давно пора приобрести пару- тройку сильных игроков, которые будут лидерами команды на долгое время.
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Bozigit
1572461964
Усиливается
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Adekvat07
1572499760
Пенсионный фонд Милана ))))
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