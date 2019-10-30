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    «Милан» интересуется Модричем, Видалем и Ракитичем

    «Милан» во время зимнего трансферного окна хочет усилить полузащиту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, в шорт-лист итальянского клуба входят Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич и Артуро Видаль (оба – «Барселона»).

    Также «Милан» намерен укрепить центр обороны, в связи с чем рассчитывает заполучить одного из защитников «Ювентуса»Даниэле Ругани или Мериха Демирала.

    Оба футболиста получают мало игровой практики, поэтому туринский клуб может продать кого-то из них в январе.

    • «Милан» по итогам девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
    • На Ракитича и Видаля также претендует «Интер».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    30.10.2019 20:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      Усиливается

      0
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      Рейтинг: +130

      Борис23 5 часов назад

      Милану давно пора приобрести пару- тройку сильных игроков, которые будут лидерами команды на долгое время.

      1
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      Рейтинг: +501

      playsh 5 часов назад

      Куда столько пенсионеров сразу подбирать? Пешком ходить?
      Для такой команды,как Милан, не к лицу.

      0
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