«Милан» интересуется Модричем, Видалем и Ракитичем

«Милан» во время зимнего трансферного окна хочет усилить полузащиту, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в шорт-лист итальянского клуба входят Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич и Артуро Видаль (оба – «Барселона»).
Также «Милан» намерен укрепить центр обороны, в связи с чем рассчитывает заполучить одного из защитников «Ювентуса» – Даниэле Ругани или Мериха Демирала.
Оба футболиста получают мало игровой практики, поэтому туринский клуб может продать кого-то из них в январе.
- «Милан» по итогам девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
- На Ракитича и Видаля также претендует «Интер».
Источник: La Gazzetta dello Sport