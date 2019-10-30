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  • Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

30 октября 2019, 07:17
3

В Хайфе прошел благотворительный матч между сборными легенд Израиля и Бразилии (2:4).

Заявка пятикратных чемпионов мира состояла из победителей чемпионатов мира 1998-го и 2002-го годов. В их составе отличились Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Аморозо.

В начале второго тайма судья показала Кака желтую карточку и сделала с ним селфи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер @NetanelDahan
Кака
Комментарии (3)
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Dark_Soul
1572410041
Ахах, начало положено. Скоро бабы судьи начнут вести трансляции в свой инстаграм, обижаться на игроков во время матча и делать тайм-ауты чтобы скушать мороженку)
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Stavropolets
1572415431
Остановила карточкой и сфоткалась
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