Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

В Хайфе прошел благотворительный матч между сборными легенд Израиля и Бразилии (2:4).
Заявка пятикратных чемпионов мира состояла из победителей чемпионатов мира 1998-го и 2002-го годов. В их составе отличились Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Аморозо.
В начале второго тайма судья показала Кака желтую карточку и сделала с ним селфи.
- Экс-полузащитник «Милана» и «Реала» завершил карьеру в декабре 2018-го года в статусе футболиста «Орландо Сити».
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Источник: твиттер @NetanelDahan