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    Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

    В Хайфе прошел благотворительный матч между сборными легенд Израиля и Бразилии (2:4).

    Заявка пятикратных чемпионов мира состояла из победителей чемпионатов мира 1998-го и 2002-го годов. В их составе отличились Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Аморозо.

    В начале второго тайма судья показала Кака желтую карточку и сделала с ним селфи.

    Источник: твиттер @NetanelDahan

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1041

      Stavropolets 1 час назад

      Остановила карточкой и сфоткалась

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      Рейтинг: +45

      Dark_Soul 2 часа назад

      Ахах, начало положено. Скоро бабы судьи начнут вести трансляции в свой инстаграм, обижаться на игроков во время матча и делать тайм-ауты чтобы скушать мороженку)

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      Рейтинг: +531

      NeoNaTe > Dark_Soul 2 часа назад

      Бабы бабами, а легендарность некогда всемилюбимых бразильцев типа роналдиньо и прочих никто не отменял =)

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