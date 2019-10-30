Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

В Хайфе прошел благотворительный матч между сборными легенд Израиля и Бразилии (2:4).

Заявка пятикратных чемпионов мира состояла из победителей чемпионатов мира 1998-го и 2002-го годов. В их составе отличились Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Аморозо.

В начале второго тайма судья показала Кака желтую карточку и сделала с ним селфи.

Экс-полузащитник «Милана» и «Реала» завершил карьеру в декабре 2018-го года в статусе футболиста «Орландо Сити».