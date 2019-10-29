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    Шалимов: «Задача на матч с «Лучом» – пройти дальше и не уйти на 120 минут»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом».

    «Задача – правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше. Следующая стадия Кубка страны уже весной, поэтому думать об этом сейчас нет смысла. Главное – победа в игре с «Лучом».

    У «Луча» недавно поменялся тренер. Они на выезде играли по схеме 5-2-3, а дома – 4-4-2. Скорее всего, с в матче с нами они используют схему 5-2-3. Но это мы узнаем на разминке. Можно отметить, что «Луч» пропускает мало голов с игры.

    В основном, в последних матчах они пропускали после стандартов. Это говорит о том, что в обороне они играют организованно. Нам нужно смотреть на себя, постараться сыграть правильно, пройти дальше и не уйти на 120 минут», – подытожил Шалимов.

    • Матч «Ахмат» – «Луч» запланирован на 30 октября, начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    29.10.2019 22:13
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