Шалимов: «Задача на матч с «Лучом» – пройти дальше и не уйти на 120 минут»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом».

«Задача – правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше. Следующая стадия Кубка страны уже весной, поэтому думать об этом сейчас нет смысла. Главное – победа в игре с «Лучом».

У «Луча» недавно поменялся тренер. Они на выезде играли по схеме 5-2-3, а дома – 4-4-2. Скорее всего, с в матче с нами они используют схему 5-2-3. Но это мы узнаем на разминке. Можно отметить, что «Луч» пропускает мало голов с игры.

В основном, в последних матчах они пропускали после стандартов. Это говорит о том, что в обороне они играют организованно. Нам нужно смотреть на себя, постараться сыграть правильно, пройти дальше и не уйти на 120 минут», – подытожил Шалимов.