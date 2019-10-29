Черышева не включили в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

Опубликована заявка «Валенсии» на матч 11-го тура Примеры с «Севильей».

В списке команды не оказалось полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Матч «Валенсия» – «Севилья» пройдет в среду, начало – в 21:00 по московскому времени.