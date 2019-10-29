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    Черышева не включили в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

    Опубликована заявка «Валенсии» на матч 11-го тура Примеры с «Севильей».

    В списке команды не оказалось полузащитника сборной России Дениса Черышева.

    Матч «Валенсия» – «Севилья» пройдет в среду, начало – в 21:00 по московскому времени.

    • В проигранном «Осасуне» (1:3) матче Черышев выходил в стартовом составе.
    • В этом сезоне Примеры россиянин сыграл шесть матчей, забил гол и отдал ассист.

    Источник: твиттер «Валенсии»

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    29.10.2019 16:39
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +420

      Alejandrrro 12 часов назад

      Да вы что!!! Дисквалифицировали на следующий матч по ЖК, и не включили на следующий матч в заявку? Не может быть!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      ZENIT84, 15 часов назад

      он из за карточек пропускает))) автор дилетант не вводи в заблуждения народ

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      playsh > ZENIT84, 13 часов назад

      Благодарствую за инфу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      playsh 16 часов назад

      Может быть приболел,может быть и не заслужил.Всяко бывает.

      0
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