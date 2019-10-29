Черышева не включили в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

Да вы что!!! Дисквалифицировали на следующий матч по ЖК, и не включили на следующий матч в заявку? Не может быть!!!
Опубликована заявка «Валенсии» на матч 11-го тура Примеры с «Севильей».
В списке команды не оказалось полузащитника сборной России Дениса Черышева.
Матч «Валенсия» – «Севилья» пройдет в среду, начало – в 21:00 по московскому времени.
- В проигранном «Осасуне» (1:3) матче Черышев выходил в стартовом составе.
- В этом сезоне Примеры россиянин сыграл шесть матчей, забил гол и отдал ассист.
Convocatoria para el #ValenciaSevillaFC de mañana en #Mestalla— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2019
@libertex_europe pic.twitter.com/jt5yWaYX6v