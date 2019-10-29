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    Семак – о матче с «Томью»: «Зенит» – фаворит на бумаге. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.

    «В обычном режиме все готовятся к матчу с «Томью». Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу, исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре.

    Матч непростой – это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

    Мы – фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить.

    Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов», – сказал Семак.

    «Зенит» примет «Томь» в среду, начало матча – в 20:00 мск.

    Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с «Томью»? Никому отдых предоставлен не будет»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    29.10.2019 15:40
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