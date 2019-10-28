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    Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с «Томью»? Никому отдых предоставлен не будет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналистов, будет ли предоставлен отдых форварду Артему Дзюбе на матч с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.

    «Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры», – сказал Семак.

    • Он также заявил, что вратарь Андрей Лунев может пропустить матч против «Томи» по медицинским причинам.
    • «Зенит» примет «Томь» в среду, начало матча – в 20:00 мск.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2019 18:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +34570

      portero 16 часов назад

      если так , то семак - не прав.

      0
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      Рейтинг: +732

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      1. Стоит ли ждать дебюта Васютина?
      2. Будет ли эксперимент в паре ЦЗ? Интересно посмотреть на пару Прохин-Осорио...
      3. Надеюсь, Краневиттер не выйдет на поле...

      1
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      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      да Кержаков то стоит не хуже Лунёва

      1
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 19 часов назад

      Правильно! За такое бабло пахать надо!

      0
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      Рейтинг: +961

      Джой 20 часов назад

      Правильно! Не хрен булки расслаблять.

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