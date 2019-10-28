Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с «Томью»? Никому отдых предоставлен не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналистов, будет ли предоставлен отдых форварду Артему Дзюбе на матч с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.

«Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры», – сказал Семак.