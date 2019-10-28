Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Извините, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас» и закончить вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит – значит хватит. Пусть Джака сам идет на ***. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала», – написал фанат в инстаграме.