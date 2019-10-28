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Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку

28 октября 2019, 14:31
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Извините, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас» и закончить вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит – значит хватит. Пусть Джака сам идет на ***. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала», – написал фанат в инстаграме.

  • На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку главному тренеру команды Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Ляказетт Александр Джака Гранит Эмери Унаи
Комментарии (2)
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Cules2013
1572266851
началось... Ну к Александру и Обаме претензий нет, они играют на полную за Арсенал, хотя кажется, что могли бы выбрать клубы посильнее или летом ныть, чтобы их отпустили. А вот всякие Джаки чем-то вечно недовольны.
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Ruryu
1572290326
Наверное,не стоит мало-мальски приличного футболиста возносить до небес. Возможно поведение скромнее будет.
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