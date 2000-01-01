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    Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

    «Извините, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас» и закончить вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит – значит хватит. Пусть Джака сам идет на ***. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала», – написал фанат в инстаграме.

    • На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку главному тренеру команды Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

    Источник: Daily Mail

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