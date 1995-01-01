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    «ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов

    В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Марсель» со счетом 4:0.

    Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.

    Ранее они обыграли «Брюгге» (5:0), «Ниццу» (4:1) и «Анжер» (4:0).

    Всего же выигрышная серия «ПСЖ» достигла шести матчей. Команда лидирует в чемпионате с 8-очковым преимуществом над ближайшим конкурентом.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 6 часов назад

      никогда такого не было, и вот опять)
      весно увидим чего стоит ПСЖ, пока что это всё промежуточные результаты. В прошлом сезоне умудрились проиграть оба Кубка) и в ЛЧ опять невпопад было. Не вижу никаких разительных изменений в клубе, чтобы в этот раз что-то получилось ощутимо лучше.

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