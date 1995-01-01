«ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов

никогда такого не было, и вот опять)
весно увидим чего стоит ПСЖ, пока что это всё промежуточные результаты. В прошлом сезоне умудрились проиграть оба Кубка) и в ЛЧ опять невпопад было. Не вижу никаких разительных изменений в клубе, чтобы в этот раз что-то получилось ощутимо лучше.
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Марсель» со счетом 4:0.
Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.
Ранее они обыграли «Брюгге» (5:0), «Ниццу» (4:1) и «Анжер» (4:0).
Всего же выигрышная серия «ПСЖ» достигла шести матчей. Команда лидирует в чемпионате с 8-очковым преимуществом над ближайшим конкурентом.