«ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Марсель» со счетом 4:0.

Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.

Ранее они обыграли «Брюгге» (5:0), «Ниццу» (4:1) и «Анжер» (4:0).

Всего же выигрышная серия «ПСЖ» достигла шести матчей. Команда лидирует в чемпионате с 8-очковым преимуществом над ближайшим конкурентом.