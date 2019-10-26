АПЛ. Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу в Бернли

В десятом туре чемпионата Англии «Челси» победил в гостях «Бернли». Первым голом в АПЛ и хет-триком отметился полузащитник Кристиан Пулишич, перешедший летом из дортмундской «Боруссии».

Еще один гол забил бывший игрок «Анжи» Виллиан. «Челси» идет в зоне Лиге чемпионов – на четвертом месте. «Бернли» занимает 11 место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Бернли – Челси – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Пулишич, 21; 0:2 – Пулишич, 45; 0:3 – Пулишич, 56; 0:4 – Виллиан, 58; 1:4 – Родригес, 86; 2:4 – Макнил, 89.

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