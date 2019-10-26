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    AS: Регилон летом отказал «Ювентусу»

    Защитник «Реала» Серхио Регилон мог во время летнего трансферного окна оказаться в «Ювентусе».

    По информации AS, туринский клуб хотел купить 22-летнего испанца, однако сам футболист отказался от перехода.

    Сообщается, что Регилон твердо намерен добиться успеха в «Реале», поэтому он согласился только на вариант с арендой.

    В итоге игрок перебрался в «Севилью», где провел восемь матчей, забил один гол и сделал один ассист.

    • Контракт Регилона с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

    Источник: AS

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    26.10.2019 09:33
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