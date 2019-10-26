AS: Регилон летом отказал «Ювентусу»

Защитник «Реала» Серхио Регилон мог во время летнего трансферного окна оказаться в «Ювентусе».

По информации AS, туринский клуб хотел купить 22-летнего испанца, однако сам футболист отказался от перехода.

Сообщается, что Регилон твердо намерен добиться успеха в «Реале», поэтому он согласился только на вариант с арендой.

В итоге игрок перебрался в «Севилью», где провел восемь матчей, забил один гол и сделал один ассист.