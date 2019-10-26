AS: Регилон летом отказал «Ювентусу»

Защитник «Реала» Серхио Регилон мог во время летнего трансферного окна оказаться в «Ювентусе».
По информации AS, туринский клуб хотел купить 22-летнего испанца, однако сам футболист отказался от перехода.
Сообщается, что Регилон твердо намерен добиться успеха в «Реале», поэтому он согласился только на вариант с арендой.
В итоге игрок перебрался в «Севилью», где провел восемь матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Контракт Регилона с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
Источник: AS