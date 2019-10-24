Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. С ним может сравниться только Дзюба»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающих Эльдора Шомуродова, Александра Соболева, Федора Чалова, Артема Дзюбы, Федора Смолова и Себастьяна Дриусси.
— Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.
— Даже так?
— Да. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.
— А как же Чалов?
— Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно, это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовского. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению…
Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.
— Думаете?
— Дриусси меньше забивает, зато какой объем выдает! А голеадорский навык к нему еще обязательно вернется. Здорово, что аргентинец работает на команду.
— Дзюба доказал, что между ним и остальными российскими форвардами — пропасть?
— Не пропасть, но огромная дистанция. Давайте выразимся помягче. Вы посмотрите, сколько он передвигается. Артем участвует в каждой атаке. Но ведь еще и приходит на все стандарты у своих ворот! Молодец, — сказал Орлов.
- Соболев и Шомуродов лидируют в гонке бомбардиров РПЛ – они забили по 10 голов.
- Дзюба находится на третьем месте с восемью голами, однако он занимает первое место среди лучших ассистентов лиги (восемь передач).