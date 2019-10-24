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  • Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. С ним может сравниться только Дзюба»

Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. С ним может сравниться только Дзюба»

24 октября 2019, 15:11
40

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающих Эльдора Шомуродова, Александра Соболева, Федора Чалова, Артема Дзюбы, Федора Смолова и Себастьяна Дриусси.

— Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.

— Даже так?

— Да. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.

— А как же Чалов?

— Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно, это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовского. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению…

Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.

— Думаете?

— Дриусси меньше забивает, зато какой объем выдает! А голеадорский навык к нему еще обязательно вернется. Здорово, что аргентинец работает на команду.

— Дзюба доказал, что между ним и остальными российскими форвардами — пропасть?

— Не пропасть, но огромная дистанция. Давайте выразимся помягче. Вы посмотрите, сколько он передвигается. Артем участвует в каждой атаке. Но ведь еще и приходит на все стандарты у своих ворот! Молодец, — сказал Орлов.

  • Соболев и Шомуродов лидируют в гонке бомбардиров РПЛ – они забили по 10 голов.
  • Дзюба находится на третьем месте с восемью голами, однако он занимает первое место среди лучших ассистентов лиги (восемь передач).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Соболев Александр Шомуродов Эльдор Орлов Геннадий
Комментарии (40)
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ilichkadr
1571919578
Полагаю, что Орлов по скромничал. Дзюба опережает Шомуродова только в одном компоненте - длине языка.
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erma
1571923246
Неужели Орлов не понимает, что он косвенно оскорбил Шомуродова, намекая на то, что интеллект (не футбольный, бытовой) узбека ниже интеллекта, скажем, самого Орлова. Если он говорит это и НЕ ПОНИМАЕТ, что это значит, значит его собственный интеллект ниже плинтуса, а если понимает - значит он расист.
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Сильвербой
1571923625
Это же надо быть такому дебилу, что бы такое ляпнуть!!! Узбек это что, приговор???? А Месси аргентинец и у него тоже футбольный интеллект выше чем у наших футболистов, а Роналду - португалец, а Гризман - француз..... и т.д. Но когда публичные люди, ты же **** комментатор **..й, вот такое заявляют на всю страну, создается впечатление что у ВСЕХ интеллект, причем не футбольный, выше чем у наших дебилов, которые вещают по ту сторону экрана!!!
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Вомбат
1571925221
Орлов конечно имел в виду, что узбеки (пока во всяком случае) хуже играют в футбол, чем русские, и это правда. Но фразу-то он построил по типу "хоть он и еврей, но, как ни странно, честный". Для человека, который более 40 лет работал комментатором на ТВ, это недопустимо. С другой стороны, журналисты, которые радостно тиражируют эту фразу - нехорошие люди. Надо же понимать, что Орлову уже хорошо за 70, и его речи надо фильтровать хотя бы из уважения к его возрасту.
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klim2m
1571925449
Конечно у Шомы интелект повыше ведь его предки. Алишер Навои, Амир Темур - Тамерлан, Захириддин Мухаммад Бабур, Омар Хайям, Чингиз-хан, Дарий Великий - Дараявауш, Рабиа, Абдурахман Джами, Дакики, Аль-Хорезми, Аль-Фергани, Аль-Бируни, Аль-Бухари, Кусам Ибн Аббас. https://asia-travel.uz
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sochi-2013
1571927574
"Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов." Гена, да ты националист!
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Garrincha58
1571930066
господин Орлов вы зачем узбеков оскорбили?
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Антибиотик
1571932571
"Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов..." Просто нет слов, это даже не завуалированный расизм))
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dik_fransis
1571935521
и это *** говорит комментатор!!! как сказал бы анатолий папанов-ИДИОТ!!!!
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Plyash
1571949839
Орлов просто даун. Фактически Гену я услышал так --"Хоть Шомуродов узбек,но с головой дружит.Ну а все остальные узбеки тогда что,ущербные ? Дятел с микрофоном.
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