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    Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. С ним может сравниться только Дзюба»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающих Эльдора Шомуродова, Александра Соболева, Федора Чалова, Артема Дзюбы, Федора Смолова и Себастьяна Дриусси.

    — Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.

    — Даже так?

    — Да. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.

    — А как же Чалов?

    — Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно, это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовского. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению…

    Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.

    — Думаете?

    — Дриусси меньше забивает, зато какой объем выдает! А голеадорский навык к нему еще обязательно вернется. Здорово, что аргентинец работает на команду.

    — Дзюба доказал, что между ним и остальными российскими форвардами — пропасть?

    — Не пропасть, но огромная дистанция. Давайте выразимся помягче. Вы посмотрите, сколько он передвигается. Артем участвует в каждой атаке. Но ведь еще и приходит на все стандарты у своих ворот! Молодец, — сказал Орлов.

    • Соболев и Шомуродов лидируют в гонке бомбардиров РПЛ – они забили по 10 голов.
    • Дзюба находится на третьем месте с восемью голами, однако он занимает первое место среди лучших ассистентов лиги (восемь передач).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1965

      erma 15 секунд назад

      Неужели Орлов не понимает, что он косвенно оскорбил Шомуродова, намекая на то, что интеллект (не футбольный, бытовой) узбека ниже интеллекта, скажем, самого Орлова. Если он говорит это и НЕ ПОНИМАЕТ, что это значит, значит его собственный интеллект ниже плинтуса, а если понимает - значит он расист.

      0
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      Рейтинг: +1448

      Фанат Рубина 15 минут назад

      ну кнш как же ОРЛОВ и великого ужастного ДЗЮ не приплетет! видели мы этого Дзюь вчера, весь вверх проиграл орбану и упамекану...
      еще и фолы пытался заработать видимо забыл что вилков, карасев и еськов не судят в европе

      0
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      Рейтинг: +1535

      Axe111 43 минуты назад

      Какая к черту дзюба,ОН НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ КРОМЕ КАК С ДВУХ МЕТРОВ СВОЮ КОРЯГУ ПОДСТАВИТЬ

      1
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      Рейтинг: +2155

      Виталий Орехов 54 минуты назад

      При чем здесь национальность! Если футболист хорош клубам все равно. В конце концов времена нацистской Германии закончились.

      2
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      Рейтинг: +1818

      Борат 57 минут назад

      да, даже узбек уедет в европу раньше чем всякие чаловы, соболевы и муранчуки!
      вот умора!!!

      4
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      Рейтинг: +4811

      ilichkadr 1 час назад

      Полагаю, что Орлов по скромничал. Дзюба опережает Шомуродова только в одном компоненте - длине языка.

      4
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