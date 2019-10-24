Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. С ним может сравниться только Дзюба»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающих Эльдора Шомуродова, Александра Соболева, Федора Чалова, Артема Дзюбы, Федора Смолова и Себастьяна Дриусси.

— Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.

— Даже так?

— Да. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.

— А как же Чалов?

— Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно, это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовского. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению…

Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.

— Думаете?

— Дриусси меньше забивает, зато какой объем выдает! А голеадорский навык к нему еще обязательно вернется. Здорово, что аргентинец работает на команду.

— Дзюба доказал, что между ним и остальными российскими форвардами — пропасть?

— Не пропасть, но огромная дистанция. Давайте выразимся помягче. Вы посмотрите, сколько он передвигается. Артем участвует в каждой атаке. Но ведь еще и приходит на все стандарты у своих ворот! Молодец, — сказал Орлов.