Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков, Караваев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «РБ Лейпциг»; Вернер, Форсберг, Забитцер сыграют у хозяев

Кержаков, Караваев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «РБ Лейпциг»; Вернер, Форсберг, Забитцер сыграют у хозяев

23 октября 2019, 18:46
11

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукман, Мукиэле, Лаймер, Кампль.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лейпцигской «Ред Булл Арене», которая начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Кержаков Михаил Шатов Олег Караваев Вячеслав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT*****
1571846473
Давай,Зенит,мы верим в тебя.
Ответить
_Marqella_
1571847276
хороший состав
Ответить
SIRIUS 2002
1571848860
Удачи!!
Ответить
Skull_Boy
1571851223
Ну что Лунев по стопам Лодыркина пошел, который "зажигает" в Турции и продержался ровно 3 сезона
Ответить
Граф2019
1571851434
а Ракита уже занес! красавчик!
Ответить
Artemka444
1571852145
СудЬя просто космос!!!!
Ответить
portero
1571853108
Удачи Зениту!!!!! Надо прибавить что то не совсем игра хорошо идет.
Ответить
tushkanlz
1571854246
Шатова не надо бы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+