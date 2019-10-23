Кержаков, Караваев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «РБ Лейпциг»; Вернер, Форсберг, Забитцер сыграют у хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукман, Мукиэле, Лаймер, Кампль.