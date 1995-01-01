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    Кержаков, Караваев, Шатов – в основе «Зенита» на матч с «РБ Лейпциг»; Вернер, Форсберг, Забитцер сыграют у хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукман, Мукиэле, Лаймер, Кампль.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лейпцигской «Ред Булл Арене», которая начнется в 20:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

    Источник: сайт УЕФА

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