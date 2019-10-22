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Черчесов почтил память Льва Яшина

22 октября 2019, 13:28
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил мероприятие в память о бывшем вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.

На Ваганьковском кладбище прошло возложение цветов на могилу Яшина. С речью выступили руководители «Динамо», партнеры Яшина по сборной, а также дочь вратаря. Участие в мероприятии приняли бывшие футболисты, тренеры, болельщики «Динамо».

  • 22 октября со дня рождения Яшина исполняется 90 лет.
  • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо СССР Россия Яшин Лев Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Decorhome
1571742979
Молодец, чтит память великого вратаря
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Суворов_лучший
1571756369
попробовал бы он не прийти...
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