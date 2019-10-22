Черчесов почтил память Льва Яшина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил мероприятие в память о бывшем вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.

На Ваганьковском кладбище прошло возложение цветов на могилу Яшина. С речью выступили руководители «Динамо», партнеры Яшина по сборной, а также дочь вратаря. Участие в мероприятии приняли бывшие футболисты, тренеры, болельщики «Динамо».