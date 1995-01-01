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    Черчесов почтил память Льва Яшина

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил мероприятие в память о бывшем вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.

    На Ваганьковском кладбище прошло возложение цветов на могилу Яшина. С речью выступили руководители «Динамо», партнеры Яшина по сборной, а также дочь вратаря. Участие в мероприятии приняли бывшие футболисты, тренеры, болельщики «Динамо».

    • 22 октября исполняется 90 лет.
    • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Decorhome 1 час назад

      Молодец, чтит память великого вратаря

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