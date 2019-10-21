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Озил в четвертом матче подряд не попал в заявку «Арсенала»

21 октября 2019, 21:55
3

В матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» гостит у «Шеффилда».

В заявке лондонского клуба не оказалось полузащитника Месута Озила, который ранее уже трижды не был заявлен в матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Стандардом» (4:0) и «Борнмутом» (1:0). При этом на официальном сайте «Арсенала» нет информации о возможных проблемах со здоровьем у 31-летнего немецкого хавбека.

  • В этом сезоне АПЛ Озил принял участие в одном матче.
  • Матч «Шеффилд» – «Арсенал» начнется в 22:00 по московскому времени.

«Шеффилд» – «Арсенал»: Уиллок и Сака – в стартовом составе лондонцев

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (3)
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Давид59
1571684231
Месут, ты БЫЛ хорошим футболистом
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Skull_Boy
1571684851
Да кому этот мешок гавна нужен то и Эмери уже мечтает, чтоб этого куска слили уже
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bayramgubkin
1571688006
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