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    Озил в четвертом матче подряд не попал в заявку «Арсенала»

    В матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» гостит у «Шеффилда».

    В заявке лондонского клуба не оказалось полузащитника Месута Озила, который ранее уже трижды не был заявлен в матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Стандардом» (4:0) и «Борнмутом» (1:0). При этом на официальном сайте «Арсенала» нет информации о возможных проблемах со здоровьем у 31-летнего немецкого хавбека.

    • В этом сезоне АПЛ Озил принял участие в одном матче.
    • Матч «Шеффилд» – «Арсенал» начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Шеффилд» – «Арсенал»: Уиллок и Сака – в стартовом составе лондонцев

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      Давид59 5 минут назад

      Месут, ты БЫЛ хорошим футболистом

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