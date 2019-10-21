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  • «Шеффилд» – «Арсенал»: Уиллок и Сака – в стартовом составе лондонцев

«Шеффилд» – «Арсенал»: Уиллок и Сака – в стартовом составе лондонцев

21 октября 2019, 21:30

Стали известны составы команд на матч 9-го тура АПЛ «Шеффилд»«Арсенал». Встреча на «Бремелл Лейн» начнется в 22:00 по московскому времени.

«Шеффилд»: Хендерсон, Бэшэм, Эган, О'Коннел, Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флэк, Стивенс, Макголдрик, Муссе.

Запасные: Бешич, Джагелка, МакБерни, Мур, Робинсон, Фримэн, Шарп.

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Луис, Сократис, Чемберс, Джака, Гендузи, Сака, Уиллок, Пепе, Обамеянг.

Запасные: Лаказетт, Мартинелли, Мартинес, Себальос, Тирни, Торрейра, Холдинг.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Арсенал
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