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    Евсеев отпраздновал гол «Уфы» в ворота ЦСКА с резервным арбитром

    В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

    На 83-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Вячеслав Кротов. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отпраздновал этот гол своей команды вместе с резервным арбитром встречи, приобняв того во время взятия ворот.

    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8187

      cska-62 9 минут назад

      Забили честно, по правилам! Никаких претензий к арбитрам нет! А вот к Виктору Михайловичу вопросы опять есть... Нет у нас в лиге команд, способных играть на удержание счёта! Расплатились двумя очками... Если бы не Акинфеев, то и тремя... :-(((

      0
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      Рейтинг: +2088

      Черкизовский Кот 1 час назад

      "Гол вам! Понятно?! Гооол!!!"

      3
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      Рейтинг: +880

      CSKA57 1 час назад

      Молодец!

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