Евсеев отпраздновал гол «Уфы» в ворота ЦСКА с резервным арбитром

Забили честно, по правилам! Никаких претензий к арбитрам нет! А вот к Виктору Михайловичу вопросы опять есть... Нет у нас в лиге команд, способных играть на удержание счёта! Расплатились двумя очками... Если бы не Акинфеев, то и тремя... :-(((
В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (1:1).
На 83-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Вячеслав Кротов. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отпраздновал этот гол своей команды вместе с резервным арбитром встречи, приобняв того во время взятия ворот.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке