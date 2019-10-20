Евсеев отпраздновал гол «Уфы» в ворота ЦСКА с резервным арбитром

В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

На 83-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Вячеслав Кротов. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отпраздновал этот гол своей команды вместе с резервным арбитром встречи, приобняв того во время взятия ворот.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке