Тренер БАТЭ Бага: «Карпин делает с «Ростовом» революцию»

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага рассказал, кто ему импонирует из российских коллег. Ранее белорус работал в штабе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Сумасшедшее уважение вызывают и Юрий Семин, и Курбан Бердыев, и Виктор Михайлович (Гончаренко – прим. «Бомбардир»), не обсуждается. На сегодняшний день Валерий Карпин делает с «Ростовом» революцию, есть на что посмотреть, чему поучиться. Умнейшие люди, классные специалисты», – сказал Бага в интервью Кристине Козел.