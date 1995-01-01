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    Тренер БАТЭ Бага: «Карпин делает с «Ростовом» революцию»

    Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага рассказал, кто ему импонирует из российских коллег. Ранее белорус работал в штабе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

    «Сумасшедшее уважение вызывают и Юрий Семин, и Курбан Бердыев, и Виктор Михайлович (Гончаренко – прим. «Бомбардир»), не обсуждается. На сегодняшний день Валерий Карпин делает с «Ростовом» революцию, есть на что посмотреть, чему поучиться. Умнейшие люди, классные специалисты», – сказал Бага в интервью Кристине Козел.

    • Специалист возглавляет БАТЭ с прошлого года.
    • В качестве игрока Бага выступал в Борисове с 1998 по 2006 год.
    • «Ростов» Карпина только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Футболка»

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