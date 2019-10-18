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Тренер БАТЭ Бага: «Карпин делает с «Ростовом» революцию»

18 октября 2019, 18:09
6

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага рассказал, кто ему импонирует из российских коллег. Ранее белорус работал в штабе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Сумасшедшее уважение вызывают и Юрий Семин, и Курбан Бердыев, и Виктор Михайлович (Гончаренко – прим. «Бомбардир»), не обсуждается. На сегодняшний день Валерий Карпин делает с «Ростовом» революцию, есть на что посмотреть, чему поучиться. Умнейшие люди, классные специалисты», – сказал Бага в интервью Кристине Козел.

  • Специалист возглавляет БАТЭ с прошлого года.
  • В качестве игрока Бага выступал в Борисове с 1998 по 2006 год.
  • «Ростов» Карпина только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

Источник: YouTube-канал «Футболка»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Ростов БАТЭ Карпин Валерий Бага Алексей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1571412602
Валера грамотно делает своё Дело. (Кстати, надеюсь после слова Кристине запятая не нужна.)
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Decorhome
1571415461
Валера верим
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ZENIT*****
1571422099
Валера(читай-Ростов) реально прогрессирует! Конец гигимонии двух столиц!?Конкуренция это хорошо.
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Drapik
1571431818
Валера упертый и таки молодец. Нужны трофеи
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serppion
1571445891
Прямо-таки революцию?! Даже о Михелсе и Лобановском говорили скромнее.
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