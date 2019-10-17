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    Экс-форвард сборной Ирана Даеи: «Не буду разочарован, когда Роналду побьeт мой рекорд»

    Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи будет рад тому, что его рекорд по числу голов за национальную команду побьет именно португалец Криштиану Роналду.

    «Я очень горжусь своим рекордом. Думаю, все иранцы также испытывают гордость за мои достижения в карьере. Рекорд принадлежит не мне, а всему иранскому народу. Я не буду разочарован, когда Роналду побьeт мой рекорд. Все мировые рекорды должны быть побиты.

    Я рад, что меня превзойдeт такой великий футболист. Он по-прежнему в прекрасной форме. Я считаю, что он входит в тройку лучших футболистов в истории. Он даeт своей сборной гораздо больше, чем МессиАргентине. Поэтому между ними двумя я выбираю Криштиану», – сказал Даеи.

    • Роналду забил 95 мячей в 162 матчах за сборную Португалии.
    • Рекорд Даеи – 109 голов в 149 играх в составе иранской национальной команды.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      lek! 51 минуту назад

      Внушительный рекорд у Иранца .

      0
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      Рейтинг: +1631

      алдан2014 > lek! 1 минуту назад

      Кто те сборные кому забивал иранец?А вот Роналду забивал всем топам

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