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  • Теннисист Хачанов: «Кержаков вставал пораньше и не высыпался, чтобы смотреть мои матчи в Китае»

Теннисист Хачанов: «Кержаков вставал пораньше и не высыпался, чтобы смотреть мои матчи в Китае»

16 октября 2019, 23:05

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым.

«Да, я общаюсь с Кержаковым. Когда приехал на «Газпром Арену», познакомился с ним, Аршавиным и Дзюбой. Мы начали поддерживать общение.

Кержаков смотрел все мои матчи в Китае и поздравлял. Он пораньше вставал, не высыпался. Сам говорил, что хотел приехать, я его и позвал [на Кубок Кремля]», – сказал Хачанов.

  • Хачанов – восьмой в мировом рейтинге ATP и вторая ракетка России.
  • На этой неделе россиянин принимает участие в Кубке Кремля, который проходит в московском ЛД «Крылатское».
  • Хачанов – действующий чемпион Кубка Кремля.

Источник: Sport24
Россия Кержаков Александр
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