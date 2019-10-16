Теннисист Хачанов: «Кержаков вставал пораньше и не высыпался, чтобы смотреть мои матчи в Китае»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым.

«Да, я общаюсь с Кержаковым. Когда приехал на «Газпром Арену», познакомился с ним, Аршавиным и Дзюбой. Мы начали поддерживать общение.

Кержаков смотрел все мои матчи в Китае и поздравлял. Он пораньше вставал, не высыпался. Сам говорил, что хотел приехать, я его и позвал [на Кубок Кремля]», – сказал Хачанов.