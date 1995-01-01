Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Тренер Чили Руэда: «Санчес может пропустить 2-3 месяца. Возможна операция»

    Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда прокомментировал травму полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса.

    «Ему может потребоваться операция. Решение об этом примет «Интер». Он может пропустить два или три месяца. Обидно, потому что он начал играть в «Интере», выходил на поле в Лиге чемпионов. Он был счастлив и очень мотивирован», – сказал Руэда.

    • Санчес получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0).

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8712

      DeStar 13 минут назад

      Был таким крутым игроком в барсе... а кем стал...у меня и так уже ощущение что он карьеру завершил года так 3 назад, не помню когда его в игре видел последних раз 5 хотя бы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru