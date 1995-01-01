Тренер Чили Руэда: «Санчес может пропустить 2-3 месяца. Возможна операция»

Был таким крутым игроком в барсе... а кем стал...у меня и так уже ощущение что он карьеру завершил года так 3 назад, не помню когда его в игре видел последних раз 5 хотя бы
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда прокомментировал травму полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса.
«Ему может потребоваться операция. Решение об этом примет «Интер». Он может пропустить два или три месяца. Обидно, потому что он начал играть в «Интере», выходил на поле в Лиге чемпионов. Он был счастлив и очень мотивирован», – сказал Руэда.
- Санчес получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0).