Тренер Чили Руэда: «Санчес может пропустить 2-3 месяца. Возможна операция»

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда прокомментировал травму полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса.

«Ему может потребоваться операция. Решение об этом примет «Интер». Он может пропустить два или три месяца. Обидно, потому что он начал играть в «Интере», выходил на поле в Лиге чемпионов. Он был счастлив и очень мотивирован», – сказал Руэда.