Агент Норманна – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Матиас безумно счастлив в «Ростове»

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опроверг информацию об интересе к норвежцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Информация про «МЮ» – это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в «Ростове».

Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за «Ростов» и на достижении успеха с клубом. Ни о чем другом он не думает», – сказал агент.