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    Агент Норманна – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Матиас безумно счастлив в «Ростове»

    Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опроверг информацию об интересе к норвежцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Информация про «МЮ» – это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в «Ростове».

    Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за «Ростов» и на достижении успеха с клубом. Ни о чем другом он не думает», – сказал агент.

    • «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 23-летний футболист провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Red-Green_fan 15 минут назад

      А Матиас сам в курсе, что он безумно счастлив в Ростове?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6228

      FanatSerj 48 минут назад

      Ну и красава, да и агент молодец не начал поддакивать набивая цену

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      den161 53 минуты назад

      Выдохнули... успокоились... ))

      2
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      Рейтинг: +517

      Я - легенда 1 час назад

      Одного не пойму: почему у норвежца Норманна агент - Хачи? ))

      1
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      Рейтинг: +1369

      den161 > Я - легенда 52 минуты назад

      ну а почему у клубов РПЛ тренеры-иностранцы? все продиктовано рынком ) футбол - бизнес

      1
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      Рейтинг: +34471

      MaxRnD > Я - легенда 36 минут назад

      У Азмуна взял напрокат

      0
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