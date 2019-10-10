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  • Агент Норманна – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Матиас безумно счастлив в «Ростове»

Агент Норманна – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Матиас безумно счастлив в «Ростове»

10 октября 2019, 19:30
8

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опроверг информацию об интересе к норвежцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Информация про «МЮ» – это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в «Ростове».

Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за «Ростов» и на достижении успеха с клубом. Ни о чем другом он не думает», – сказал агент.

  • «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
  • В текущем сезоне 23-летний футболист провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Манчестер Юнайтед Норманн Матиас
Комментарии (8)
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Я - легенда
1570726288
Одного не пойму: почему у норвежца Норманна агент - Хачи? ))
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den161
1570727273
Выдохнули... успокоились... ))
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FanatSerj
1570727591
Ну и красава, да и агент молодец не начал поддакивать набивая цену
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Red-Green_fan
1570729552
А Матиас сам в курсе, что он безумно счастлив в Ростове?
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Фан666
1570730842
Забыл добавить, матиас так счастлив, что в гробу он видал англию с её манчестерами
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