Агент Норманна – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Матиас безумно счастлив в «Ростове»

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опроверг информацию об интересе к норвежцу со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Информация про «МЮ» – это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в «Ростове».
Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за «Ростов» и на достижении успеха с клубом. Ни о чем другом он не думает», – сказал агент.
- «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне 23-летний футболист провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
Источник: Sport24