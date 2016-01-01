Аллегри может сменить Сульшера в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть уволен.

Приоритетный кандидат на место Сульшера – бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, пишет La Gazzetta dello Sport.

Аллегри покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.

Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).