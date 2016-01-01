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    Аллегри может сменить Сульшера в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть уволен.

    Приоритетный кандидат на место Сульшера – бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Аллегри покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.

    Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера, если команда проиграет в матче 10-го тура АПЛ с «Норвичем» (27 октября).

    • В марте этого года Сульшер подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • После восьми туров нынешнего сезона манкунианцы занимают 12-е место в таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.
    • От зоны вылета из высшего дивизиона Англии «Манчестер Юнайтед» отделяют два балла.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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