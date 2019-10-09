Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Фернандес, Кузяев и Баринов тренируются в общей группе перед матчем с Шотландией

    Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Шотландией.

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, хавбек «Зенита» Далер Кузяев и полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов работали в общей группе.

    Во вторник Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта, Кузяев и Баринов тренировались с небольшими ограничениями.

    • Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.
    • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru