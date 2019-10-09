Фернандес, Кузяев и Баринов тренируются в общей группе перед матчем с Шотландией

Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Шотландией.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, хавбек «Зенита» Далер Кузяев и полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов работали в общей группе.

Во вторник Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта, Кузяев и Баринов тренировались с небольшими ограничениями.

Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.

После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.