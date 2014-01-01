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    «Король воздуха». Чистяков – лучший игрок сезона РПЛ по числу выигранных единоборств

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков лидирует в чемпионате России по числу выигранных единоборств. Он вышел победителем из 188-и, всего вступив в 254.

    Пресс-служба РПЛ назвала Чистякова королем воздуха, поскольку он выиграл 126 верховых единоборств из 164-х (77 процентов). Сейчас защитник впервые в карьере находится в расположении сборной России.

    • 25-летний Чистяков перешел в «Ростов» летом из «Тамбова».
    • Футбольное образование игрок получал в Ленинградской области.
    • «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1354

      den161 3 минуты назад

      Дима, удачи в клубе и сборной!!!!

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