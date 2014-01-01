«Король воздуха». Чистяков – лучший игрок сезона РПЛ по числу выигранных единоборств

Дима, удачи в клубе и сборной!!!!
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков лидирует в чемпионате России по числу выигранных единоборств. Он вышел победителем из 188-и, всего вступив в 254.
Пресс-служба РПЛ назвала Чистякова королем воздуха, поскольку он выиграл 126 верховых единоборств из 164-х (77 процентов). Сейчас защитник впервые в карьере находится в расположении сборной России.
- 25-летний Чистяков перешел в «Ростов» летом из «Тамбова».
- Футбольное образование игрок получал в Ленинградской области.
- «Ростов» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.