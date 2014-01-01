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    Мусаев: «Если у «Краснодара» появляется самоуспокоенность, то не получается обыграть даже последнюю команду РПЛ»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команде периодами не хватает мотивации и самодисциплины.

    — Так какой же «Краснодар» настоящий — тот, что прошел «Порту», или был разбит «Олимпиакосом»?

    — На данный момент — и тот, и другой. Когда мы мотивированы, дисциплинированны, хотим брать верх в каждом игровом эпизоде, можем стабильно быть «Краснодаром», который побеждает «Порту», «Севилью», «Спартак». Но если появляется самоуспокоенность, желание выехать на голом мастерстве, мы не способны одолеть даже последнюю команду Премьер-лиги! Потому что мастерства не хватает!

    — 0:4 в Греции — что это было?

    — Вы помните, как складывалась игра? При счете 0:0 после удара Вандерсона мяч попал в руку футболисту «Олимпиакоса». Она не в естественном положении, это бесспорный 11-метровый! За такие фолы сейчас везде ставят пенальти. И в России, и в Европе. А тут судья почему-то не стал смотреть ВАР. Мы написали письмо в УЕФА — объяснений не последовало.

    • «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в раунде плей-офф квалификации «Олимпиакосу» (1:6).
    • После двух туров группового этапа Лиги Европы «Краснодар» занимает последнее место в группе с «Базелем», «Трабзонспором» и «Хетафе», не набрав ни одного очка.

    Источник: «СЭ»

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