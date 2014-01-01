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    Мбаппе не сыграет с Исландией и Турцией из-за травмы. Игрок покинул расположение сборной Франции

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе покинул расположение национальной команды из-за травмы.

    По информации источника, у игрока было диагностировано повреждение бедра, полученное в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не рисковать здоровьем Мбаппе и отпустил его в расположение «ПСЖ». Вместо него в национальную команду вызван форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.

    • В ближайших матчах отбора на Евро-2020 французы сыграют с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).
    • Из-за другой травмы Мбаппе пропустил и предыдущий сбор национальной команды.
    • В активе 26-летнего Плеа, забившего в семи матчах текущего сезона Бундеслиги четыре гола, один матч за взрослую сборную Франции.

    Источник: L'Equipe

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