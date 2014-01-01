Мбаппе не сыграет с Исландией и Турцией из-за травмы. Игрок покинул расположение сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе покинул расположение национальной команды из-за травмы.

По информации источника, у игрока было диагностировано повреждение бедра, полученное в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не рисковать здоровьем Мбаппе и отпустил его в расположение «ПСЖ». Вместо него в национальную команду вызван форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.